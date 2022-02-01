Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Средства нелечебные прочие / Вода для инъекций ампулы 5МЛ 10ШТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Вода для инъекций ампулы 5МЛ 10ШТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вода для инъекций ампулы 5МЛ 10ШТ- Средства нелечебные прочие
    8
    Вода для инъекций ампулы 5МЛ 10ШТ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 30,82
    В корзину
    Единица измерения:
    УПАК
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "МРСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      81
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      89,1
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      89,1c НДС
    • ООО "ЭМВИКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      52
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      57,2
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      57,2c НДС
    • ООО "ФАРМСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      40
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      40c НДС
    • ООО "ЭВМ-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      40
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Вода для иньекций
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      40c НДС
    • ООО "МЕДИНТОРГ СПБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28,01
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      30,82
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций, 1 мл - ампулы (10) / в комплекте с ножом ампульным или скарификатором, если необходим для ампул данного типа / - пачка картонная
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      30,82c НДС

    Похожие товары

    Вода для инъекций ампулы 5МЛ 10ШТ ООО "ОЗОН" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Средства нелечебные прочие
    от 14,95
    В корзину
    Вода деионизированная для инъекций 1000МЛ 1ШТ Эко-сервис НПЦ Российская Федерация (РФ, Россия)
    Средства нелечебные прочие
    Не указана
    В корзину
    Вода для инъекций ампулы 2МЛ 10ШТ АО "ФАРМАСИНТЕЗ" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Средства нелечебные прочие
    от 20,7
    В корзину
    Вода для инъекций 5МЛ 10ШТ
    Средства нелечебные прочие
    от 18
    В корзину
    Вода для инъекций 5МЛ 10ШТ
    Средства нелечебные прочие
    от 34
    В корзину
    Вода для инъекций ампулы 2МЛ 10ШТ АО "ПФК ОБНОВЛЕНИЕ" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Средства нелечебные прочие
    от 57,85
    В корзину
    Вода деионизированная для инъекций 5000МЛ 1ШТ
    Средства нелечебные прочие
    от 500
    В корзину
    Растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций ампулы 2МЛ 10ШТ ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Средства нелечебные прочие
    от 74,45
    В корзину
    Растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций ампулы 5МЛ 10ШТ ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Средства нелечебные прочие
    Не указана
    В корзину
    Растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций 5МЛ 10ШТ ООО "ОЗОН" Российская Федерация (РФ, Россия)
    Средства нелечебные прочие
    от 18
    В корзину
    Растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций ампулы 1МЛ 10ШТ
    Средства нелечебные прочие
    от 30,25
    В корзину
    Вода стерильная для инъекций 500МЛ
    Средства нелечебные прочие
    Не указана
    В корзину
    Позвонить