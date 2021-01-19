Бумага для копировально-множительной техники цветная IQ Color А4 80Г/М² 500ЛИСТ зеленая

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники цветная IQ Color А4 80Г/М² 500ЛИСТ зеленая- Бумага для аппаратов и приборов