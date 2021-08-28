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Кабель контрольный с медной жилой КВБбШвнг-LS общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге пониженной горючести пониженного дымообразования
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель контрольный с медной жилой КВБбШвнг-LS общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге пониженной горючести пониженного дымообразования- Кабели контрольные
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