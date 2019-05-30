Опора строительная Эф-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006 Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи Не указана В корзину

Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 30-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 1550 ₽ В корзину

Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 27-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 1399 ₽ В корзину

Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 18-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 950 ₽ В корзину

Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Бу 21(5ПБ-21-37-П) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 2560 ₽ В корзину

Опора строительная Пи-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006 Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи Не указана В корзину

Монтаж ограждающих конструкций стен ремонт и монтаж спирального барьера безопасности и ограждений из колючей проволоки Работы по монтажу навесных стеновых панелей от 332 ₽ В корзину

Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б19(2ПБ-19-3п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 625 ₽ В корзину

Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Бу 27(5ПБ-27-27-П) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 2998 ₽ В корзину

Система контроля доступа Специализированная система хранения для распознавания биометрических данных лица человека ТУ МНИК.464215.001 АО "НПО Импульс" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации Не указана В корзину

Опора строительная Омега-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006 Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи Не указана В корзину