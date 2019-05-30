Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 30-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 1550₽
Опора закрытая Стакан 200х200ММ сталь оцинкованная для крепления столбов (бруса) к деревянным или бетонным основаниям НПФ "Петротех"
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
от 3800₽
Опора строительная Стойка домкрат MR B 370
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
от 1260₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 2ПБ-13-1п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 454₽
Опора строительная Эль-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
Не указана
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б25(2ПБ-25-3п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 855₽
Стойка телескопическая домкрат СТД -3.1 (1.7) 1700-3100ММ сталь 2400/2000КГ
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
от 2400₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 21-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 1050₽
Опора строительная регулируемая Радиан 1200ММ для вышки ООО Ринстрой
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
Не указана
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 25-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 1290₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б29(2ПБ-29-4п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 999₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б30(2ПБ-30-4п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 1050₽