Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 30-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 1550 ₽ В корзину

Опора закрытая Стакан 200х200ММ сталь оцинкованная для крепления столбов (бруса) к деревянным или бетонным основаниям НПФ "Петротех" Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи от 3800 ₽ В корзину

Опора строительная Стойка домкрат MR B 370 Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи от 1260 ₽ В корзину

Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 2ПБ-13-1п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 454 ₽ В корзину

Опора строительная Эль-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006 Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи Не указана В корзину

Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б25(2ПБ-25-3п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 855 ₽ В корзину

Стойка телескопическая домкрат СТД -3.1 (1.7) 1700-3100ММ сталь 2400/2000КГ Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи от 2400 ₽ В корзину

Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 21-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 1050 ₽ В корзину

Опора строительная регулируемая Радиан 1200ММ для вышки ООО Ринстрой Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи Не указана В корзину

Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 25-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 1290 ₽ В корзину

Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б29(2ПБ-29-4п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 999 ₽ В корзину