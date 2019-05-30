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    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации / Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б19(2ПБ-19-3п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б19(2ПБ-19-3п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б19(2ПБ-19-3п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия- Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
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    Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б19(2ПБ-19-3п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия

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    Цена
    от 625
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    Единица измерения:
    ШТ
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    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      529,66
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      625
      Спецификация
      Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      625c НДС

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