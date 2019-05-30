Система контроля доступа Специализированная система хранения для распознавания биометрических данных лица человека ТУ МНИК.464215.001 АО "НПО Импульс" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
Не указана
Опора закрытая Стакан 200х200ММ сталь оцинкованная для крепления столбов (бруса) к деревянным или бетонным основаниям НПФ "Петротех"
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
от 3800₽
Опора строительная Эль-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
Не указана
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 2ПБ-13-1п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 454₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б17(2ПБ-17-2п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 551₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б26(2ПБ-26-4п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 927₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Бу 25(5ПБ-25-27-П) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 2795₽
Монтаж ограждающих конструкций стен ремонт и монтаж спирального барьера безопасности и ограждений из колючей проволоки
Работы по монтажу навесных стеновых панелей
от 332₽
Опора строительная Омега-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
Не указана
Система контроля доступа Турникет TTR-04CW трипод
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 70000₽
Опора строительная регулируемая Радиан 1200ММ для вышки ООО Ринстрой
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
Не указана
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б19(2ПБ-19-3п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 625₽