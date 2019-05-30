Система контроля доступа Специализированная система хранения для распознавания биометрических данных лица человека ТУ МНИК.464215.001 АО "НПО Импульс" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации Не указана В корзину

Опора закрытая Стакан 200х200ММ сталь оцинкованная для крепления столбов (бруса) к деревянным или бетонным основаниям НПФ "Петротех" Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи от 3800 ₽ В корзину

Опора строительная Эль-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006 Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи Не указана В корзину

Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 2ПБ-13-1п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 454 ₽ В корзину

Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б17(2ПБ-17-2п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 551 ₽ В корзину

Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б26(2ПБ-26-4п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 927 ₽ В корзину

Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Бу 25(5ПБ-25-27-П) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 2795 ₽ В корзину

Монтаж ограждающих конструкций стен ремонт и монтаж спирального барьера безопасности и ограждений из колючей проволоки Работы по монтажу навесных стеновых панелей от 332 ₽ В корзину

Опора строительная Омега-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006 Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи Не указана В корзину

Система контроля доступа Турникет TTR-04CW трипод Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации от 70000 ₽ В корзину

Опора строительная регулируемая Радиан 1200ММ для вышки ООО Ринстрой Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи Не указана В корзину