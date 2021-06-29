Устройство свай железобетонных С 180.30-Св (60-1+120-3) 18000-300-300 4.07Т Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы бетонные и железобетонные
Не указана
Устройство фундаментного блока стенового ФБС 12.3-6т 1180-300-580 0.5Т Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы бетонные и железобетонные
от 990₽
Устройство бетонной отмостки толщина 100ММ Т с армированием и устройством щебёночной подготовки с пропиткой битумом
Работы бетонные и железобетонные
Не указана
Устройство фундаментных подушек ФЛ 28.12-4 используются при устройстве фундамента для увелечение несущей способности 2800-1180-500 2.82Т Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы бетонные и железобетонные
от 8259₽
Устройство фундаментных подушек ФЛ 32.8-3 используются при устройстве фундамента для увелечение несущей способности 3200-780-500 2.05Т Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы бетонные и железобетонные
от 6466₽
Устройство фундаментных подушек ФЛ 24.24-4 используются при устройстве фундамента для увелечение несущей способности 2400-780-500 4.75Т Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы бетонные и железобетонные
от 11979₽
Устройство свай железобетонных С 160-35-10.1 16000-350-350 4.95Т Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы бетонные и железобетонные
Не указана
Устройство свай железобетонных С 210.35-Св (90-2+120-3) для фундамента 21000-350-350 6.45Т Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы бетонные и железобетонные
Не указана
Устройство свай железобетонных С 40-30-8.1 для фундамента 4000-300-300 0.93Т Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы бетонные и железобетонные
Не указана
Устройство свай железобетонных С 120-30-8.1 12000-300-300 2.73Т Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы бетонные и железобетонные
Не указана
Устройство свай железобетонных С 60-35-8.1 для фундамента 6000-350-350 1.9Т Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы бетонные и железобетонные
Не указана
Устройство свай железобетонных С 40.40-6.1 для фундамента 4000-400-400 1.65Т Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы бетонные и железобетонные
Не указана