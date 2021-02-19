Салфетка противообморочная с раствором аммиака 2% Радиан для стимуляции дыхания

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Салфетка противообморочная с раствором аммиака 2% Радиан для стимуляции дыхания- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами