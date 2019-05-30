Выполнение работ снятию плинтусов
Работы отделочные декоративные
от 30₽
Выполнение работ по устройству плинтусов из плиток керамических
Работы отделочные декоративные
от 126,85₽
Выполнение работ по устройству перегородки со столешницей и дверью из гипсокартона перегородка: 1200х4000х150ММ, столешница: 400х1000ММ в два слоя с отделкой
Работы отделочные декоративные
от 630₽
Выполнение работ по устройству коробов по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой
Работы отделочные декоративные
Не указана
Выполнение работ по демонтажу накладного профиля (порога) из металла
Работы отделочные декоративные
Не указана
Выполнение работ по установке подоконных досок из ПВХ
Работы отделочные декоративные
Не указана
Выполнение работ по разборке плинтусов и порожков из дерева и из пластмассы
Работы отделочные декоративные
Не указана
Выполнение работ по разборке покрытий полов дощатых
Работы отделочные декоративные
Не указана
Выполнение работ по окраске стен водоэмульсионной краской
Работы отделочные декоративные
Не указана
Выполнение работ по монтажу двери усиленной деревянной
Работы отделочные декоративные
от 9440₽
Устройство покрытий из плит керамогранитных
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
от 2154,23₽
Выполнение работ Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
Работы отделочные декоративные
от 28,62₽