Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие / Услуга по замене комплектующиих к противомоскитным сеткам и установке ограничителей дверей
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Услуга по замене комплектующиих к противомоскитным сеткам и установке ограничителей дверей

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Услуга по замене комплектующиих к противомоскитным сеткам и установке ограничителей дверей- Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
    3
    Услуга по замене комплектующиих к противомоскитным сеткам и установке ограничителей дверей

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 146296,17
    В корзину
    Единица измерения:
    ЕД
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ИП Казаков С.Ю.
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      146296,17
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      146296,17
      Спецификация
      Производство прочих отделочных и завершающих работ
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      146296,17c НДС

    Похожие товары

    Выполнение работ снятию плинтусов
    Работы отделочные декоративные
    от 30
    В корзину
    Выполнение работ по устройству плинтусов из плиток керамических
    Работы отделочные декоративные
    от 126,85
    В корзину
    Выполнение работ по устройству перегородки со столешницей и дверью из гипсокартона перегородка: 1200х4000х150ММ, столешница: 400х1000ММ в два слоя с отделкой
    Работы отделочные декоративные
    от 630
    В корзину
    Выполнение работ по устройству коробов по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой
    Работы отделочные декоративные
    Не указана
    В корзину
    Выполнение работ по демонтажу накладного профиля (порога) из металла
    Работы отделочные декоративные
    Не указана
    В корзину
    Выполнение работ по установке подоконных досок из ПВХ
    Работы отделочные декоративные
    Не указана
    В корзину
    Выполнение работ по разборке плинтусов и порожков из дерева и из пластмассы
    Работы отделочные декоративные
    Не указана
    В корзину
    Выполнение работ по разборке покрытий полов дощатых
    Работы отделочные декоративные
    Не указана
    В корзину
    Выполнение работ по окраске стен водоэмульсионной краской
    Работы отделочные декоративные
    Не указана
    В корзину
    Выполнение работ по монтажу двери усиленной деревянной
    Работы отделочные декоративные
    от 9440
    В корзину
    Устройство покрытий из плит керамогранитных
    Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
    от 2154,23
    В корзину
    Выполнение работ Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
    Работы отделочные декоративные
    от 28,62
    В корзину
    Позвонить