Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, экскаваторов, кранов и тракторов ТКР, гидравлических систем, коробок передач и других агрегатов

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, экскаваторов, кранов и тракторов ТКР, гидравлических систем, коробок передач и других агрегатов- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств