Бумага для копировально-множительной техники Xerox Fine Linen Embossed White SRA3 240Г/М² 250ЛИСТ 450L80004

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Xerox Fine Linen Embossed White SRA3 240Г/М² 250ЛИСТ 450L80004- Бумага для аппаратов и приборов