Бумага для копировально-множительной техники Xerox Colotech Plus Silk Coated А3 120Г/М² 133ПРОЦ 500ЛИСТ 003R90357

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Xerox Colotech Plus Silk Coated А3 120Г/М² 133ПРОЦ 500ЛИСТ 003R90357- Бумага для аппаратов и приборов