Бумага для копировально-множительной техники глянцевая для лазерной печати Xerox Colotech+ SRA3 280Г/М² 135ПРОЦ 125ЛИСТ 003R97591

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники глянцевая для лазерной печати Xerox Colotech+ SRA3 280Г/М² 135ПРОЦ 125ЛИСТ 003R97591- Бумага для аппаратов и приборов