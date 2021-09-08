Барабан передачи изображений Xerox 013R00662 для XEROX WC 75xx/7830/35/45/55 125K

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Барабан передачи изображений Xerox 013R00662 для XEROX WC 75xx/7830/35/45/55 125K- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства