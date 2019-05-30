Бумага для копировально-множительной техники Xerox Colotech+ A3 120Г/М² 0.135ММ 170ПРОЦ 500ЛИСТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Xerox Colotech+ A3 120Г/М² 0.135ММ 170ПРОЦ 500ЛИСТ- Бумага для аппаратов и приборов