Барабан передачи изображений Xerox 101R00434 для XEROX WC5222

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Барабан передачи изображений Xerox 101R00434 для XEROX WC5222- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства