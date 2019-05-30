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    Главная / Торговый портал / Изделия корзиночные и плетеные / Корзина пластиковая для мусора 260х260х265ММ Полимербыт 919
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Корзина пластиковая для мусора 260х260х265ММ Полимербыт 919

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Корзина пластиковая для мусора 260х260х265ММ Полимербыт 919- Изделия корзиночные и плетеные
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    Корзина пластиковая для мусора 260х260х265ММ Полимербыт 919

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 79,25
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      67,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      79,25
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      79,25c НДС

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