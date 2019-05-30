Корзина пластиковая для мусора 9.5Л; ДМ³ 260х260х265ММ черный Полимербыт 919
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная для пикника по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая д/мусора 18лЛИТР(ДМ³) сплошная черная
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная Eksi JQ-6001B овальная 250х160х65ММ полипропилен бежевый
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая 10ЛИТР(ДМ³) высота — 270ММ полипропилена черного цвета, без ручек
Изделия корзиночные и плетеные
от 76,2₽
Корзина пластиковая плетеная по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ средних размеровММ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая Luxstahl КТ3052 прямоугольная для хлеба 180х120х55ММ полипропилен коричневая
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая с крышкой М-пластика для белья 50Л; ДМ³ полипропилен бежевый 330709
Изделия корзиночные и плетеные
от 877,2₽
Корзина пластиковая Полимербыт прямоугольная для белья 50Л 560х450х360ММ пластик белый с крышкой 601120
Изделия корзиночные и плетеные
от 380₽
Корзина для бумаг решетчатая Стамм пластик круглая черная 26СМ 9Л 384385
Изделия корзиночные и плетеные
от 82,8₽
Корзина пластиковая Kimberly-Clark Aquarius прямоугольная для мусора 43Л 420х280х570ММ ударопрочный пластик ABS белый 2ШТ Kimberly-Clark Professional 6993 Италия
Изделия корзиночные и плетеные
от 1750,8₽
Корзина пластиковая для мусора 10ЛИТР(ДМ³) высота — 270ММ из полипропилена черного цвета, корпус расширяется кверху, имеет перфорации, без ручек
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана