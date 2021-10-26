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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Тест-полоска для глюкометра Сателлит Плюс ПКГЭ-02.4 25ШТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тест-полоска для глюкометра Сателлит Плюс ПКГЭ-02.4 25ШТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тест-полоска для глюкометра Сателлит Плюс ПКГЭ-02.4 25ШТ- Реагенты диагностические
    18
    Тест-полоска для глюкометра Сателлит Плюс ПКГЭ-02.4 25ШТ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 280
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "АРИСТЕЙ-ФАРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      781,81
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      860
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      860c НДС
    • ООО "ЭМВИКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      467
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      467
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      467c НДС
    • ООО "РЦСЗ ЛЕНМЕДИНФОРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      467
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      467
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      467c НДС
    • ООО "ЛЕКНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      467
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      467
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      467c НДС
    • ООО "АССОРТИМЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      280
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      280
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      280c НДС

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