Салфетки медицинские с аммиаком для стимуляции дыхания при обморочном состоянии ТУ 9398-052-42965160-2012

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Салфетки медицинские с аммиаком для стимуляции дыхания при обморочном состоянии ТУ 9398-052-42965160-2012- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами