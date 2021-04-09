Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внешней прокладки UTP 4х2х24AWG медный 4 пары белый Cat 5e SkyNet

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внешней прокладки UTP 4х2х24AWG медный 4 пары белый Cat 5e SkyNet- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки