Набор реагентов БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС для количественного определения общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови для анализатора Сапфир 700 опр. 196МЛ ФСР 2010/08545 от 14.10.2010 ТУ 9398-020-78067494-2010 1055011112420 ООО "ДИАСИС" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ДиаС для количественного определения общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови для анализатора Сапфир 700 опр. 196МЛ ФСР 2010/08545 от 14.10.2010 ТУ 9398-020-78067494-2010 1055011112420 ООО "ДИАСИС" Россия- Реагенты диагностические