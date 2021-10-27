Набор реагентов КРЕАТИНИН ДиаС для количественного определения креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче для анализатора Сапфир 820 196МЛ ФСР 2010/09132 от 13.11.2010 ТУ 9398-015-78067494-2010 1055011112420 ООО "ДИАСИС" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов КРЕАТИНИН ДиаС для количественного определения креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче для анализатора Сапфир 820 196МЛ ФСР 2010/09132 от 13.11.2010 ТУ 9398-015-78067494-2010 1055011112420 ООО "ДИАСИС" Россия- Реагенты диагностические