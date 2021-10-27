Набор реагентов ОБЩИЙ БЕЛОК ФС для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови человека для анализатора Сапфир 1200 определений 264МЛ ФСР 2008/02040 от 14.09.2009 ТУ 9398-024-48813770-2009 1055011112420 ООО "ДИАСИС" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ОБЩИЙ БЕЛОК ФС для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови человека для анализатора Сапфир 1200 определений 264МЛ ФСР 2008/02040 от 14.09.2009 ТУ 9398-024-48813770-2009 1055011112420 ООО "ДИАСИС" Россия- Реагенты диагностические