Набор реагентов Аланинаминотрансфераза для определения аланинаминотрансферазы в сыворотке крови кинететическим методом д/анализатора Сапфир 820 опр. 196МЛ S 24 10 270 021 4 е/л 20 2-8 град.СГРАД ЦЕЛЬС АО "ДИАКОН-ДС" Россия наиболее важные представители аминотрансфераз или трансаминаз

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Аланинаминотрансфераза для определения аланинаминотрансферазы в сыворотке крови кинететическим методом д/анализатора Сапфир 820 опр. 196МЛ S 24 10 270 021 4 е/л 20 2-8 град.СГРАД ЦЕЛЬС АО "ДИАКОН-ДС" Россия наиболее важные представители аминотрансфераз или трансаминаз- Реагенты диагностические