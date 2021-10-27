Набор реагентов Альбумин Диас для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови человека д/анализатора Сапфир 1000 определений 264МЛ S 24 10 022 021 2 г/л 20 2-25 градСГРАД ЦЕЛЬС 12 месяцев АО "ДИАКОН-ДС" Россия Измерение альбумина в сыворотке используется для диагностики и мониторинга заболеваний печени, например, цирроза печени. Кроме того, уровень альбумина является индивидуальным индикатором состояния здоровья и питания.

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Альбумин Диас для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови человека д/анализатора Сапфир 1000 определений 264МЛ S 24 10 022 021 2 г/л 20 2-25 градСГРАД ЦЕЛЬС 12 месяцев АО "ДИАКОН-ДС" Россия Измерение альбумина в сыворотке используется для диагностики и мониторинга заболеваний печени, например, цирроза печени. Кроме того, уровень альбумина является индивидуальным индикатором состояния здоровья и питания.- Реагенты диагностические