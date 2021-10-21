Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Обогреватель ОВЭ-4 1,8кВт 380В для обогрева помещений где могут возникать смеси с воздухом горючих газов подключение к трехфазной сети на напряжение 380В мощность 1,8кВт 3 тэна класс взрывозащиты IExdIIAT3
по ГОСТ 12.2.020-76 степень защиты IP54 габаритные размеры 185х1550х186мм МИКМ.681932.005ТУ
Регионы поставки
Пензенская область, Республика Башкортостан, Псковская область, Томская область, Ленинградская область, Удмуртская Республика, Волгоградская область, Свердловская область, Липецкая область, Камчатский край, Иркутская область, Ивановская область, Тверская область, Московская область, Нижегородская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Самарская область