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    Главная / Торговый портал / Приборы отопительные электрические / Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ-4 1800ВТ 380В IP54 IExdIIA3Х 25.5КГ 179x320x1566ММ ЗАО "НОВЭЛ"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ-4 1800ВТ 380В IP54 IExdIIA3Х 25.5КГ 179x320x1566ММ ЗАО "НОВЭЛ"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ-4 1800ВТ 380В IP54 IExdIIA3Х 25.5КГ 179x320x1566ММ ЗАО "НОВЭЛ"- Приборы отопительные электрические
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    Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ-4 1800ВТ 380В IP54 IExdIIA3Х 25.5КГ 179x320x1566ММ ЗАО "НОВЭЛ"

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    Цена
    от 5436
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    Поставщики
    • ООО "АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13484,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16181
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      16181c НДС
    • ООО "ТПО "РИЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7247,45
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8552
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8552c НДС
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7247,45
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8552
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8552c НДС
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7247,45
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8552
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8552c НДС
    • ООО "МИКАЛОР-ГРУПП"
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      Цена без НДС, руб.
      7247,45
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8552
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8552c НДС
    • ООО "ССК"
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      Цена без НДС, руб.
      5850
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7020
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      7020c НДС
    • ООО "ПРОМГРУПППРИБОР"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5680,8
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Обогреватель ОВЭ-4 1,8кВт 380В для обогрева помещений где могут возникать смеси с воздухом горючих газов подключение к трехфазной сети на напряжение 380В мощность 1,8кВт 3 тэна класс взрывозащиты IExdIIAT3 по ГОСТ 12.2.020-76 степень защиты IP54 габаритные размеры 185х1550х186мм МИКМ.681932.005ТУ
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Пензенская область, Республика Башкортостан, Псковская область, Томская область, Ленинградская область, Удмуртская Республика, Волгоградская область, Свердловская область, Липецкая область, Камчатский край, Иркутская область, Ивановская область, Тверская область, Московская область, Нижегородская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Самарская область
      Подробнее
      5680,8c НДС
    • ООО "СТРОЙТЕХНОКРЕДИТ"
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      Цена без НДС, руб.
      4530
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5436
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5436c НДС
    • ООО "АК ЭЛЕКТРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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