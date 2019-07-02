Салфетки медицинские Повязка с хлоргексидином антимикробная стерильная 6х10 см ТУ 9393-017-42965160-2003

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Салфетки медицинские Повязка с хлоргексидином антимикробная стерильная 6х10 см ТУ 9393-017-42965160-2003- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами