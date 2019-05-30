Средство раствор для внутривенного и внутриартериального введения Оптирей МНН-Йоверсол флакон 350 мг йода/мл 10ШТ 50МЛ Liebel-Flarsheim Canada Inc Канада
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Средство раствор для внутривенного и внутриартериального введения Оптирей МНН-Йоверсол флакон 350 мг йода/мл 10ШТ 50МЛ Liebel-Flarsheim Canada Inc Канада- Вещества контрастные
16
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.