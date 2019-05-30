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    Главная / Торговый портал / Вещества контрастные / Средство раствор для внутривенного и внутриартериального введения Оптирей МНН-Йоверсол флакон 300 мг йода/мл 10ШТ 20МЛ Liebel-Flarsheim Canada Inc Канада
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Средство раствор для внутривенного и внутриартериального введения Оптирей МНН-Йоверсол флакон 300 мг йода/мл 10ШТ 20МЛ Liebel-Flarsheim Canada Inc Канада

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Средство раствор для внутривенного и внутриартериального введения Оптирей МНН-Йоверсол флакон 300 мг йода/мл 10ШТ 20МЛ Liebel-Flarsheim Canada Inc Канада- Вещества контрастные
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    Средство раствор для внутривенного и внутриартериального введения Оптирей МНН-Йоверсол флакон 300 мг йода/мл 10ШТ 20МЛ Liebel-Flarsheim Canada Inc Канада

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    УПАК
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    • АО «Р-Фарм»
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      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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