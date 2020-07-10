Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки / Аппарат пускорегулирующий дроссель электромагнитный независимый GALAD 1И250ДРЛ44-003 IP54 УХЛ1 220В 250ВТ ДРЛ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Аппарат пускорегулирующий дроссель электромагнитный независимый GALAD 1И250ДРЛ44-003 IP54 УХЛ1 220В 250ВТ ДРЛ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аппарат пускорегулирующий дроссель электромагнитный независимый GALAD 1И250ДРЛ44-003 IP54 УХЛ1 220В 250ВТ ДРЛ- Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
    35
    Аппарат пускорегулирующий дроссель электромагнитный независимый GALAD 1И250ДРЛ44-003 IP54 УХЛ1 220В 250ВТ ДРЛ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 480
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • АО "КОМПАНИЯ А-ВЕРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1409,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1662,74
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область
      Подробнее
      1662,74c НДС
    • ООО "ТЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1053,35
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1264,03
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      220В
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Тюменская область
      Подробнее
      1264,03c НДС
    • ООО "ИМГ-ИНЖИНИРИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1024
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1228,8
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      1И250ДРЛ44-017 (71Н-002) УХЛ1 IP54
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1228,8c НДС
    • ООО "СИНКЛИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1023,44
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1228,13
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      1И250ДРЛ44-017 (71Н-002) УХЛ1 IP54
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1228,13c НДС
    • ООО "НИЖНОВПРИБОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1020
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1224
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1224c НДС
    • ООО "ТСК АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1007,00
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1208,4
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1208,4c НДС
    • ООО "МЕГА-МАКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      950
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1121
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      1И250ДРЛ44-003УХЛ1 220В
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1121c НДС
    • ООО "ГАЛАКТИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      928,35
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1114,03
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      независимый IP54 УХЛ1
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1114,03c НДС
    • ООО "ДСГК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      940
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1109,2
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1109,2c НДС
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      919,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1085,6
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
      Подробнее
      1085,6c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      849
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1018,8
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1018,8c НДС
    • ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "АКСИОМА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      821
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      985,2
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      "Тип изделия: Пускорегулирующий аппарат Тип источника света: ДРЛ Мощность ламп, Вт: 250 Мощность, Вт: 250 Тип ПРА: ЭмПРА Степень защиты: IP54 Масса, кг: 3 Коэффициент мощности: 0.57 Высота, мм: 145 Длина, мм: 105 Ширина, мм: 102 Способ монтажа: ПРА Количество ламп: 1 Номинальный ток,А: 2.15 Входное напряжение, В: 207-253 Тип управления освещением: Отсутствует Диапазон рабочих температур: от -60 до +45 Наличие блока аварийного питания: Нет Нормативный документ: ТУ ИЖЯН.675832.330ТУ Напряжение, В: 220 Рабочий ток лампы, А: 2.13 Пусковой ток лампы, А: 4.5 Ток сети, А: 4.5 Потери мощности, Вт: 21 Климатическое исполнение: УХЛ1 Тип светильника: ПРА "
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      985,2c НДС
    • ООО "К-ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      829
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      978,22
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      978,22c НДС
    • ООО "ГК СпецСнабГео"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      809,06
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      954,7
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      954,7c НДС
    • ООО "ГИПЕРТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      745,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      895
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      895c НДС
    • ООО "Велес"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      743
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      891,6
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      891,6c НДС
    • ООО "МЕГА МАШИНЕРИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      883,4
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      883,4
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      883,4c НДС
    • ООО "КОРСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      744
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      877,92
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      1И250ДРЛ44Н-003УХЛ2 220В
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      877,92c НДС
    • ЗАО "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      688,9
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      826,68
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      826,68c НДС
    • ООО "ЭКО СВЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      672,39
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      793,43
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      793,43c НДС
    • ООО "ЭЛЕКТРИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      650
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      780
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      780c НДС
    • ООО "ПКФ ЦВЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      640
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      768
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      768c НДС
    • ООО "АВЭЛ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      625,6
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      750,72
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      30000
      Регионы поставки
      Подробнее
      750,72c НДС
    • ООО "МЭТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      635,59
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      750
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      750c НДС
    • ООО "СТРАТЕГИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      634,20
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      748,36
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      10 кал. дней
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      748,36c НДС
    • ООО "УРАЛЭНЕРГО-ПЕРМЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      634,20
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      748,36
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      748,36c НДС
    • ООО "ЭКО-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      720
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      720c НДС
    • ООО "СК ПАЛЛОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      601,69
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      710
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Московская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
      Подробнее
      710c НДС
    • ООО "СТРОЙНЕФТЕГАЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      592,37
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      699
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      699c НДС
    • ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ АВТОМАТИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      578
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      693,6
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      693,6c НДС
    • ООО "НЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      587,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      693,58
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Электромагнитный пускорегулирующий аппарат ПРА 1И250ДРЛ44Н-003 встраиваемый IP20 УХЛ2 (220в)
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      693,58c НДС
    • ООО "ПТП "ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      572
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      686,4
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      686,4c НДС
    • ООО "ОПЕЛИН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      557,6
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      669,12
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      669,12c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      552,15
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      662,58
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      662,58c НДС
    • ООО "СТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      559,32
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      660
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      660c НДС
    • ООО "ЭК ЭКО СВЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      547,45
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      646
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      646c НДС
    • ООО "РУСТЭК ИНДУСТРИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      547,45
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      646
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      646c НДС
    • ООО "ГИРС-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      543,89
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      641,8
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Астраханская область
      Подробнее
      641,8c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      505
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      606
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      606c НДС
    • ООО "ЗАПСИБИНВЕСТГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      600
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000
      Регионы поставки
      Подробнее
      600c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      421
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      505,2
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      505,2c НДС
    • ООО КОМПАНИЯ "КЛАЙВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      421
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      505,2
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      505,2c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      420
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      504
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      504c НДС
    • ООО "ЭТМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      407
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      488,4
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      488,4c НДС
    • ООО «ВАТТ»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      406,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      480
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      480c НДС
    • ООО "РОМБИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПРОМИНВЕСТЭЛЕКТРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Установка осветительная ВОУ-Н30-3(4/6)-1 ГОСТ 9.307-89
    Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Установка осветительная Мобильный осветительный комплекс ОК-2
    Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Светодиод АЛ307ГМ зеленый матовый не менее 1.5 кд/м2 22 мА 2.8В АО "Опытный завод "Интеграл" Россия
    Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Установка осветительная мобильный комплекс 2 прожектора ОК-1М 500ВТ 2.5М 6КГ
    Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
    от 37450
    В корзину
    Установка осветительная аварийная EL(5) 400s 600х450х500ММ 26КГ
    Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
    от 85920
    В корзину
    Система осветительная комплект расчет системы освещения выполняется по ГОСТ Р 55710-2013, кабельные изделия применяются в соответствии с ГОСТ 31565-2012, соединительные устройства в соответствии с ГОСТ 31195.1-2012, выключатели в соответствии с ГОСТ Р 51324.1-2012, монтаж системы освещения производится в соответствии с СП 31-110-2003 (предусмотрены основное и резервное освещение) арт. ОС1111111-0121
    Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
    от 113000
    В корзину
    Система осветительная автономная 2-АСС-110-4 светового ограждения на солнечных панелях
    Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
    от 269770
    В корзину
    Опора металлическая наружного освещения ОГКл-10 в комплекте:крепеж для ОГК/ОКК, деталь фундамента закладная, кронштейн К2К-0.5-0.5-0.075-0.048
    Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
    от 123808,99
    В корзину
    Опора металлическая наружного освещения столб А2(2,1-3,1) телескопический основание h 68(В)
    Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
    от 17280,04
    В корзину
    Опора металлическая наружного освещения Мачта МГФ-25-М(250)-II-6-ц 25М 381-780ММ 640-1030ММ
    Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Опора металлическая наружного освещения несиловая граненая ОГКф-16.0 16М 500ММ 370КГ, оцинкованная
    Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
    от 126650
    В корзину
    Опора металлическая наружного освещения граненая коническая фланцевая ОГКф - 9.0 9М Dниж/dверх = 153/78
    Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
    от 11960
    В корзину
    Позвонить