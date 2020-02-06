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    Главная / Торговый портал / Блоки, части и принадлежности вычислительных машин / Экран сенсорный стол ST M3 32" 1920x1080 Full HD SSD 60ГБ Intel Celeron Windows 10 ударопрочный пластик
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Экран сенсорный стол ST M3 32" 1920x1080 Full HD SSD 60ГБ Intel Celeron Windows 10 ударопрочный пластик

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Экран сенсорный стол ST M3 32" 1920x1080 Full HD SSD 60ГБ Intel Celeron Windows 10 ударопрочный пластик- Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
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    Экран сенсорный стол ST M3 32" 1920x1080 Full HD SSD 60ГБ Intel Celeron Windows 10 ударопрочный пластик

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    Цена
    от 199300
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "СКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      168898,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      199300
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      199300c НДС

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