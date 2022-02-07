Шкаф металлический для одежды NS 21-80 1860х800х500ММ 2 секции с подставкой со скамьей под шкаф 800

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический для одежды NS 21-80 1860х800х500ММ 2 секции с подставкой со скамьей под шкаф 800- Шкафы металлические прочие