Фотобарабан HP 5000/5100 черный 10000 страниц оригинальный

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан HP 5000/5100 черный 10000 страниц оригинальный- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства