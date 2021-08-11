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    Главная / Торговый портал / Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами / Маска защитная медицинская одноразовая нестерильная нетканый материал трехслойная на резинках голубая ООО Типография ФС Принт Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Маска защитная медицинская одноразовая нестерильная нетканый материал трехслойная на резинках голубая ООО Типография ФС Принт Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Маска защитная медицинская одноразовая нестерильная нетканый материал трехслойная на резинках голубая ООО Типография ФС Принт Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    Товары первой необходимости
    57
    Маска защитная медицинская одноразовая нестерильная нетканый материал трехслойная на резинках голубая ООО Типография ФС Принт Россия

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    Цена
    от 3,85
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    Поставщики
    • ООО "ТЕХНОАВИА-ЮГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      163,63
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      180
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      180c НДС
    • ООО "ПРОВОДОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      43
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      51,6
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      51,6c НДС
    • ООО "МОСЭКОСТАНДАРТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      45
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      45
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      45c НДС
    • ООО "РОМБИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      44
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      44c НДС
    • ООО "ДИГИТАЛ ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      42
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      42
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      42c НДС
    • ООО "ДМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      40
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      40c НДС
    • СУРКИН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      40
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      40c НДС
    • ООО "ЭКОСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      36
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Маска гигиеническая, защитная, трехслойная на резинках
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      36c НДС
    • ООО "ВИКТОРИСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      35
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      35c НДС
    • ООО "ДОМИНО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      35
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      35c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ГАЛАКТИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Маска гигиеническая 3-х слойная состоит из: Один слой благоприятный для кожи (нетканный) + один слой из материала мелтблоун + один слой водоотталкивающий (нетканный), а также одного носового фиксатора, который обеспечивает плотное прилегание маски к лицу. Маска закрепляется на лице за счёт эластичных ушных петель. Размер маски 17 см*9,7 см.
      Минимальная партия
      50000
      Регионы поставки
      Подробнее
      30c НДС
    • ООО "МАДЖЕНТА СТИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28,8
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      16000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      28,8c НДС
    • ОВСЯННИКОВ МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28,5
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      28,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      5000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      28,5c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      27,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27,5c НДС
    • ООО "НЕВА-МЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24,55
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      27,01
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27,01c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ "УРАЛОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      24c НДС
    • ООО "КС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      24c НДС
    • СИНДЕЕВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      24c НДС
    • ПЕРМЯКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      24
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      24c НДС
    • ООО «КОМФОРТ СТРОЙ»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      23
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      16000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      23c НДС
    • ООО "СПЕЦПРОМТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19,1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22,92
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      22,92c НДС
    • ООО "АТОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18,6
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22,32
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22,32c НДС
    • ООО "РУТЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      22
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Материал: спанбонд, мельтблаун с носовым фиксатором, внутренний и наружный слои - нетканое полотно, между ними высокотехнологичная фильтрующая ткань. Цвет маски голубой. Крепление на резинке. Упаковка 50 шт. в индивидуальную коробку с маркировкой, с наименованием на русском языке. Наличие регистрационного удостоверения
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      22c НДС
    • ООО "ИНТЕЛЛЕКТСВЯЗЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17,91
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21,5c НДС
    • ООО "РБ КАФЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      21
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21c НДС
    • ГИМАЛЕТДИНОВА АЛИЯ АЗАМАТОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      20
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      5000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      20c НДС
    • ЛЫСЕНКО СЕРГЕЙ АНТОНИНОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      20
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      20c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16,58
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19,9
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      19,9c НДС
    • ООО "МРСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      18,7
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18,7c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ГАРАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18c НДС
    • ШИГЛОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15c НДС
    • ООО "ВИТАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10,90
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      12
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000
      Регионы поставки
      Подробнее
      12c НДС
    • ООО "СИТИМЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8,49
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      8,49
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8,49c НДС
    • ООО "АВТОТЕХПОСТАВКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7,63
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      8,4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8,4c НДС
    • ООО «ХАУС КИПЕР»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5,41
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6,5c НДС
    • ООО "ПРАЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6,5
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      6,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6,5c НДС
    • ООО "Каскад-Про"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5,41
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6,5c НДС
    • ООО "ЭТАЛОНМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      6c НДС
    • ООО «НГТ»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      6c НДС
    • ООО "ВОЛЬФ РУС"
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      Цена без НДС, руб.
      5,4
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      5,94
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      5,94c НДС
    • ООО "ЦЕНТУРИОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      5,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      5,5c НДС
    • ООО "НИИР"
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      Цена без НДС, руб.
      4
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      4c НДС
    • ООО "РЦСЗ ЛЕНМЕДИНФОРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,5
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3,85
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      3,85c НДС
    • ООО "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,3
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3,63
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      3,63c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,33
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      3,33
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      3,33c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,83
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3,12
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      3,12c НДС
    • ООО "ЛТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      3c НДС
    • ООО "СДП+"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3c НДС
    • ООО "БАЙСЕЛЛ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЧИСТО ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "СКАТ-ЗАПЧАСТЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      16000000
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "БРИЗМАРИН СЕРВИС"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • БОНДАРЕНКО АНТОН НИКОЛАЕВИЧ
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      0
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ОЛИМП"
      Все товары
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      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ХИМЗАЩИТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ВС"
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      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      16000000
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "СПР"
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      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
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      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
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      0
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
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      0
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    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
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      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
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      Не указана
    • ООО "МЕД И К"
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    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕДТЕХНИКА"
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