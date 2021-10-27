Набор реагентов Картридж с реагентом i-STAT Celite ACT для анализатора i-STAT для определения активного времени свертывания 25 определений 03P86-25 ФСЗ 2011/10992 от 03.11.2011 Эбботт Поинт оф Кеа Инк США

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Картридж с реагентом i-STAT Celite ACT для анализатора i-STAT для определения активного времени свертывания 25 определений 03P86-25 ФСЗ 2011/10992 от 03.11.2011 Эбботт Поинт оф Кеа Инк США- Реагенты диагностические