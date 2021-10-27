Набор реагентов "КреативМП" иммунохроматографический мульти экспресс-тест для выявления амфетамина, марихуаны, морфина, кокаина и метамфетамина в моче 15 мин. визуальная (положительный контроль – одна линия розового цвета в тестовой зоне; отрицательный контроль - две линии розового цвета в тестовой зоне) минимальное определяемое набором содержание наркотика (или его метаболитов) составляет: для амфетамина – 1000 нг/мл, марихуаны - 50 нг/мл, морфина – 300 нг/мл, кокаина – 300 нг/мл, метамфетамина – 500 нг/мл +2-+28°СГРАД ЦЕЛЬС ТУ 9398-001-83178876-2008 24 месяца ООО "КРЕАТИВМЕДПРИБОР" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов "КреативМП" иммунохроматографический мульти экспресс-тест для выявления амфетамина, марихуаны, морфина, кокаина и метамфетамина в моче 15 мин. визуальная (положительный контроль – одна линия розового цвета в тестовой зоне; отрицательный контроль - две линии розового цвета в тестовой зоне) минимальное определяемое набором содержание наркотика (или его метаболитов) составляет: для амфетамина – 1000 нг/мл, марихуаны - 50 нг/мл, морфина – 300 нг/мл, кокаина – 300 нг/мл, метамфетамина – 500 нг/мл +2-+28°СГРАД ЦЕЛЬС ТУ 9398-001-83178876-2008 24 месяца ООО "КРЕАТИВМЕДПРИБОР" Россия- Реагенты диагностические