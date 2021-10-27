Набор реагентов "КреативМП" экспресс-тест для иммунохроматографического выявления антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1/2 в сыворотке (плазме) или цельной крови тест-полоска индикаторная - 1 шт.; реагент для разведения образца - 1 шт.; пипетка для внесения образца - 1 шт.; скарификатор одноразовый - 1шт.; салфетка асептическая - 1 шт. 10-15 мин. визуальная 99% +2-+28°СГРАД ЦЕЛЬС ТУ 9398-002-83178876-2010 24 месяца ООО "КРЕАТИВМЕДПРИБОР" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов "КреативМП" экспресс-тест для иммунохроматографического выявления антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1/2 в сыворотке (плазме) или цельной крови тест-полоска индикаторная - 1 шт.; реагент для разведения образца - 1 шт.; пипетка для внесения образца - 1 шт.; скарификатор одноразовый - 1шт.; салфетка асептическая - 1 шт. 10-15 мин. визуальная 99% +2-+28°СГРАД ЦЕЛЬС ТУ 9398-002-83178876-2010 24 месяца ООО "КРЕАТИВМЕДПРИБОР" Россия- Реагенты диагностические