Бумага для копировально-множительной техники Xerox Марафон Бизнес А4 80Г/М² 500ЛИСТ 450L91820

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Xerox Марафон Бизнес А4 80Г/М² 500ЛИСТ 450L91820- Бумага для аппаратов и приборов