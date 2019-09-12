Бумага для копировально-множительной техники Xerox Марафон Бизнес А3 80Г/М² 500ПРОЦ 450L91821

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Xerox Марафон Бизнес А3 80Г/М² 500ПРОЦ 450L91821- Бумага для аппаратов и приборов