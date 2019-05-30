Запасная часть для оргтехники Узел захвата бумаги из кассеты в сборе Kyocera 302HS94032

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Узел захвата бумаги из кассеты в сборе Kyocera 302HS94032- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства