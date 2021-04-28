Характеристики
Тип: Лазерный, Цветность печати: Монохромный, Способ печати: Лазерная печать, Процессор: PowerPC 465S / 667 МГц, Память: максимально - 1536 Мб, 1024 Мб, Разрешение: 1800 x 600 dpi, Время выхода первой страницы: 9 с, Макс. скорость печати: ч/б - 40 стр/мин Макс. формат печатных носителей: А4, Форматы печатных носителей: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 - 216 x 356 мм), Плотность печатных носителей: 60–220 г/м2 г/кв.м, Емкость лотков: 600 листов, 75 листов в АПД, Емкость принимающего лотка: 250 листов, Возможность расширения лотка: Присутствует, Встроенные шрифты: 93 векторных шрифта (PCL 6, KPDL3) + 8 шрифтов (Windows Vista), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерных штрих-кодов (PDF417), Система команд: PCL 6 (5с/XL), KPDL 3 (совместимо с PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, Prescribe, прямая печать PDF и XPS, Тип сканера: Планшентый, протяжный, Максимальное разрешение сканера: 600 x 600 dpi, Встроенная программа распознавания символов: Есть, Скорость сканирования: 40 оригиналов в минуту,
Автоматическая двусторонняя печать: Присутствует, Максимальная скорость черно-белого копирования: 40,Максимальное разрешение копира: 600 x 600 dpi (черно-белое) т/д, Уменьшение/увеличение копира: 25 - 400 % с шагом 1%, Множественное копирование: до 999 копий, Факс: Присутствует, Факс. Характеристики модема: ITU-T Super G3, 33,6 Кбит/с, Факс. Разрешение: 400 x 400 dpi, ЖК-дисплей ЖК-панель, Автоподатчик сканера: Присутствует, Картридер: Отсутствует, Интерфейсы: USB, 10BASE-T/100BASE-TX, LPT - Отсутствует, Беспроводное подключение: Bluetooth - Отсутствует, Минимальные требования к системе: Windows, Linux, Mac OS,Потребляемая мощность: При копировании и печати: 680 Вт, В режиме ожидания: 54.7 Вт, В режиме низкого энергопотребления: 29,7 Вт, Уровень шума: 51.1 дБа, Картриджи: TK-3100 (черный), Ресурс расходных материалов: TK-3100 (12500 стр), Размеры (Д х Ш х В): 455 х 475 х 575 мм