Сапоги термостойкие с вкладным чулком резиновые для пожарных ГОСТ Р53265-2009

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги термостойкие с вкладным чулком резиновые для пожарных ГОСТ Р53265-2009- Обувь повседневная с верхом из кожи