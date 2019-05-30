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    Главная / Торговый портал / Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света / Светофильтр циркулярный защитный Carl Zeiss T* POL 82ММ для фотообъектива стекло/алюминий
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Светофильтр циркулярный защитный Carl Zeiss T* POL 82ММ для фотообъектива стекло/алюминий

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светофильтр циркулярный защитный Carl Zeiss T* POL 82ММ для фотообъектива стекло/алюминий- Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
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    Светофильтр циркулярный защитный Carl Zeiss T* POL 82ММ для фотообъектива стекло/алюминий

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    Цена
    от 15240
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ДИСПЛЕЙ БАЛТИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12915,25
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15240
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15240c НДС

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