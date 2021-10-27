Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Urea/Bun-UV для анализатора для определения мочевины 600МЛ флакон №1 21516
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Urea/Bun-UV для анализатора для определения мочевины 600МЛ флакон №1 21516

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Urea/Bun-UV для анализатора для определения мочевины 600МЛ флакон №1 21516- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    22
    Набор реагентов Urea/Bun-UV для анализатора для определения мочевины 600МЛ флакон №1 21516

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    УПАК
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ЛАД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Набор реагентов Эритротест-Цоликлон Анти-D Супер 5МЛ флакон ООО "Гематолог" Россия №1
    Реагенты диагностические
    от 48,51
    В корзину
    Набор реагентов Эритротест-Цоликлон Анти-АВ 10МЛ ФСР 2008/04007 от 31.12.2008 ТУ 9398-001-27575295-2004 1037739232398 ООО "Гематолог" Россия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Гепарин-тест д/опред. тромбин-гепаринового времени свертывания ТГВС 006 №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Гликозилированный гемоглобин HbA1c для анализатора ERBA 1011509 №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов ГепатитИФА-HBsAg для анализатора иммуноферментного для определения антигена вируса гепатита В 96 определений ТУ 9398-218-98539446-2010 200-16 ФСР 2011/12131 от 17.10.2011 ООО "Компания Алкор Био" Россия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов ГепатитИФА-анти-HCV для анализатора иммуноферментного для определения антител к вирусу гепатита С 96 определений ТУ 9398-240-98539446-2011 200-25 ФСР 2012/13238 от 22.02.2017 1057810090953 ООО "Компания Алкор Био" Россия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Гемолитик для селективного лизиса эритроцитов крови 100МЛ 137-Гемолитик ФСР 2010/09505 от 18.11.2011 ФГУП СПБНИИВС ФМБА РОССИИ Россия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Гемоглобин-Ольвекс для определения концентрации гемоглобина в цельной крови, для применения in vitro 1 мл - 2000 Реагент 1 - 200 мл, Калибратор - 2,5 мл 015.013 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/02750 ТУ 9398-015-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000325 205490 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: гемиглобинцианидный метод Драбкина; по конечной точке
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Гемоглобин-15-Ольвекс для определения концентрации гемоглобина в цельной крови, для применения in vitro 1 мл - 4000 Реагент 1 - 400 мл, Калибратор - 3 мл 015.015 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13817 ТУ 9398-056-44276594-2011 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000325 205490 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: гемихромный метод; по конечной точке
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов Гемоглобин-Агат д/опред. гемоглобина в крови 600 опр. 5МЛ ООО "Агат-Мед" Россия №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов электрод хлора для анализатора Konelab 981596 Термо Фишер Сайентифик Ой Финляндия №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов электрод натрия для анализатора Konelab 981594 Термо Фишер Сайентифик Ой Финляндия №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Позвонить