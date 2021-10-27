Набор реагентов Cholesterol HDL-direct без осаждения для анализатора для определения ЛПНП 160 определений №1 21557

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Cholesterol HDL-direct без осаждения для анализатора для определения ЛПНП 160 определений №1 21557- Реагенты диагностические