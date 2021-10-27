Набор реагентов для определения лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови 8х60МЛ/8х15МЛ №1 21580

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов для определения лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови 8х60МЛ/8х15МЛ №1 21580- Реагенты диагностические