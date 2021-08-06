Характеристики

Производительность мясорубки, кг/ч* 300 Напряжение, В 380, Мощность, кВт 1,44, Вес, кг 42 Габаритные размеры, мм 560х520х420 . Предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас на предприятиях общественного питания. Мясорубки выпускаются в исполнении УЗ по ГОСТ 15150-69 ТУ5.899-111901-88 для эксплуатации при температуре от плюс 1 до плюс 40 °С. Мясорубка имеет два ножа и две решетки, что позволяет легко измельчать жилистое мясо. Мясорубка МИМ-300М имеет реверс, что очень удобно для перекручивания жилованного мяса.