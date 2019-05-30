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    Главная / Торговый портал / Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки / Царга внутреняя 1450х300 шпон Файн-лайн дуб цвет венге для стола переговорного
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Царга внутреняя 1450х300 шпон Файн-лайн дуб цвет венге для стола переговорного

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Царга внутреняя 1450х300 шпон Файн-лайн дуб цвет венге для стола переговорного- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
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    Царга внутреняя 1450х300 шпон Файн-лайн дуб цвет венге для стола переговорного

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    Цена
    от 20540,25
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "СЛАВЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17406,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      20540,25
      Спецификация
      Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      20540,25c НДС

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