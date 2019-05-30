Царга внутреняя 1450х300 шпон Файн-лайн дуб цвет венге для стола переговорного

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Царга внутреняя 1450х300 шпон Файн-лайн дуб цвет венге для стола переговорного- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки