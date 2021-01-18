Бумага для копировально-множительной техники Color Copy А4 160Г/М² 0.166ММ 250ЛИСТ белая

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Color Copy А4 160Г/М² 0.166ММ 250ЛИСТ белая- Бумага для аппаратов и приборов